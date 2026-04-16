Nelle settimane che hanno preceduto WrestleMania 42, si sono verificati diversi episodi tra wrestler e celebrità. In particolare, uno scontro è avvenuto tra un wrestler noto per le sue rivalità di lunga data e un artista musicale, con quest’ultimo coinvolto in una discussione pubblica. Durante un evento di promozione, il wrestler ha attaccato verbalmente l’artista, alimentando le tensioni tra i due. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Questa stagione di WrestleMania 42 è stata caratterizzata da una WWE che sembra aver rimosso ogni pietra, solo per veder spuntare una celebrità da sotto di essa. I fan sanno già che Pat McAfee, IShowSpeed e Lil Yachty avranno dei ruoli in diversi match chiave, mentre si vocifera un coinvolgimento della leggenda della NFL Tom Brady e la superstar del pop Joe Jonas è pronta a eseguire l’inno nazionale domenica. E ora, anche il rapper Cam’ron potrebbe avere un motivo per farsi coinvolgere dopo un confronto ostile con Jey Uso. La situazione si è verificata durante l’apparizione di Uso nel podcast di Cam’ron It Is What It Is, ed è stata istigata dal rapper dopo che questi ha chiesto come mai ricevesse solo lottatori della prima serata di WrestleMania 42 invece della seconda serata.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jey Uso attacca Cam’ron prima di WrestleMania 42

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