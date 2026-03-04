WWE | Gunther commenta il tap out contro Jey Uso a WrestleMania 41

Durante WrestleMania 41, Gunther è stato protagonista di un match contro Jey Uso, terminato con un tap out del wrestler. Negli ultimi mesi, Gunther ha consolidato la sua immagine come uno dei performer più temuti in WWE, grazie alle sue vittorie e alle modalità con cui ha affrontato gli avversari. La sua presenza nel roster si è rafforzata con questa prestazione, che ha catturato l’attenzione degli appassionati.

Negli ultimi mesi Gunther si è costruito una reputazione ben precisa in WWE: quella di vero e proprio “Career Killer”. Il wrestler austriaco ha infatti messo la sua firma su alcune vittorie pesantissime, tra cui i match di ritiro contro Goldberg e John Cena, oltre ad aver chiuso la carriera di AJ Styles durante il Royal Rumble di quest’anno. Tuttavia, anche il dominante Gunther ha dovuto affrontare una battuta d’arresto importante quando, a WrestleMania 41, è stato costretto a cedere per sottomissione contro Jey Uso. Gunther: “Posso ingoiare l’orgoglio”. Intervistato nel podcast What Do You Wanna Talk About? condotto da Cody Rhodes, Gunther ha parlato apertamente di quel momento, spiegando come non abbia problemi ad accettare una sconfitta quando arriva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

