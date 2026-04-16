WWE | Che sfortuna per Santos Escobar dovrà operarsi di nuovo

Santos Escobar, wrestler della WWE e stella della AAA, ha annunciato di dover affrontare un nuovo intervento chirurgico. La notizia arriva dopo un precedente problema di salute che lo aveva già costretto a interrompere le attività. La sua situazione medica richiede ulteriori accertamenti e trattamenti, lasciando in sospeso i suoi impegni in ambito sportivo e professionale. La sua ripresa sarà monitorata nei prossimi mesi.

Brutte notizie per Santos Escobar. Il wrestler della WWE, nonché stella della AAA, ha comunicato attraverso un videomessaggio pubblicato sul suo profilo X che dovrà tornare sotto i ferri a causa di un problema al nervo ulnare, emerso come complicazione dell’intervento al tricipite a cui si era sottoposto a metà marzo. “Hey familia, sono l’Imperatore della Lucha Libre, Santos Escobar, con un rapido aggiornamento sulla settimana di WrestleMania. Come probabilmente già sapete, mi sono operato al tricipite. C’è stato un piccolo intoppo lungo il percorso con il mio nervo ulnare, un nervo che attraversa il braccio. Quindi dovrò tornare in sala operatoria per risolvere la situazione.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Che sfortuna per Santos Escobar, dovrà operarsi di nuovo Notizie correlate Leggi anche: WWE: Santos Escobar è ancora sotto contratto? WWE: Santos Escobar si opererà dopo un infortunioArrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Santos Escobar, protagonista recentemente dell’evento AAA Rey de Reyes 2026.