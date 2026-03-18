WWE | Santos Escobar si opererà dopo un infortunio

Santos Escobar si sottoporrà a un intervento chirurgico a seguito di un infortunio subito durante l’evento AAA Rey de Reyes 2026. L’atleta, noto nel mondo del wrestling, ha annunciato la decisione di intervenire per recuperare pienamente. Le sue condizioni sono state valutate dagli specialisti e la data dell’intervento sarà comunicata a breve.

Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Santos Escobar, protagonista recentemente dell’evento AAA Rey de Reyes 2026. Secondo quanto riportato, il wrestler avrebbe lottato durante lo show nonostante un infortunio significativo, destando preoccupazione tra fan e addetti ai lavori per la sua prestazione apparsa sottotono. Le ultime indiscrezioni indicano infatti che Escobar dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni, confermando così che il problema fisico era reale e più serio del previsto. L’infortunio al tricipite. Secondo i report, Santos Escobar avrebbe riportato una lesione al tricipite, infortunio che richiederà un’operazione per essere risolto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Santos Escobar si opererà dopo un infortunio Articoli correlati Leggi anche: WWE: Santos Escobar è ancora sotto contratto? WWE: Aggiornamenti sulla ri-assunzione di Santos Escobar?La WWE non può trasformare chiunque in una Superstar di successo, anche se ci prova. Contenuti e approfondimenti su Santos Escobar Temi più discussi: WWE: Santos Escobar è ancora sotto contratto?; WWE: Nuovo addio in vista? Scoppia il cado Santos Escobar; La star di SmackDown di 41 anni non è stata licenziata dalla WWE; WWE | Santos Escobar è ancora sotto contratto?. WWE: Santos Escobar spostato nella sezione alumni del rosterUna cosa curiosa è capitata a poche ore dalla sua partecipazione all'evento AAA Rey De Reyes, Santos Escobar compare nella sezione alumni, quella delle ex superstar, nel sito della WWE. La sua parteci ... zonawrestling.net WWE: Nuovo addio in vista? Scoppia il cado Santos EscobarWrestleMania 42 sarà il prossimo grandissimo evento della WWE. Lo show si terrà in due notti, sabato 18 e 19 domenica aprile all’interno del bellissimo Allegiant Stadium della città di Las Vegas. spaziowrestling.it WWE: Santos Escobar è ancora sotto contratto x.com WWE: Nuovo addio in vista Scoppia il cado Santos Escobar #WWE #SantosEscobar #AAA - facebook.com facebook