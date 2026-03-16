WWE | Santos Escobar è ancora sotto contratto?

Santos Escobar era sotto contratto con la WWE fino ad ottobre 2025, quando il suo accordo è scaduto. Il giorno successivo, la compagnia ha rinnovato il contratto con lui, offrendo condizioni di rilievo. La sua posizione all’interno della compagnia si mantiene stabile dopo il rinnovo. La situazione contrattuale di Escobar rimane quindi aggiornata e in corso.

La storia recente di Santos Escobar in WWE é abbastanza singllare. Nell’ottobre 2025 il suo contratto è scaduto, ma la compagnia lo ha rimesso sotto contratto appena un giorno dopo con un’offerta di tutto rispetto. Fonti interne alla WWE sostenevano che per la cifra pattuita sarebbe stato “irresponsabile non dargli spazio in TV”. Peccato che poi, nei fatti, in TV non ci sia praticamente mai andato. La sezione Alumni e l’allarme immediato. Questo fine settimana la situazione si è ulteriormente complicata. Diversi siti e fan hanno notato che Santos Escobar risultava nella sezione Alumni del sito ufficiale WWE anziché tra i wrestler attivi, e l’allarme è scattato immediatamente — di solito quando un nome finisce tra gli Alumni è un segnale piuttosto chiaro di un divorzio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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