LIVE Cocciaretto-Podrez WTA Rouen 2026 in DIRETTA | Maria piega Salkova in due set ora in campo Baptiste-Shymanovich

Nella giornata a Rouen, si è concluso il primo incontro sul Campo Centrale, con la vittoria della tedesca Tatjana Maria sulla ceca Dominika Salkova in due set, 6-3, 6-2. Attualmente è in corso un match tra Baptiste e Shymanovich, mentre si attende l'inizio di altri incontri della giornata. La competizione prosegue con gli incontri di singolare del torneo WTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Si è chiuso il primo match di giornata sul Campo Centrale di Rouen: la tedesca Tatjana Maria ha sconfitto in maniera netta, con il punteggio di 6-3, 6-2, la ceca Dominika Salkova. Ora scenderanno in campo la statunitense Hailey Baptiste e la bielorussa Iryna Shymanovich, a seguire toccherà alla marchigiana. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurra Elisabetta Cocciaretto e l’ucraina Veronika Podrez, valido per gli ottavi di finale del WTA 250 di Rouen. La marchigiana, numero 7 del seeding e 41 del mondo, dopo aver sconfitto in tre set all’esordio la russa Alina Charaeva, si troverà opposta alla diciannovenne ucraina, proveniente dalle qualificazioni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: Maria piega Salkova in due set, ora in campo Baptiste-Shymanovich Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucrainaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Elisabetta... LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: azzurra a caccia dei quarti contro la giovane ucrainaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Elisabetta... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucraina; Notizie Elisabetta Cocciaretto - Veronika Podrez: Rouen Women's Singles - - Tennis; Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15 in tv); Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky. LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: azzurra a caccia dei quarti contro la giovane ucrainaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e ... oasport.it Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15 in tv)Impegno di secondo turno questo pomeriggio per Elisabetta Cocciaretto nell’Open Capfinances Rouen Métropole (WTA 250 - montepremi 283.347 ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream - facebook.com facebook WTA Rouen: Cocciaretto soffre, ma sconfigge Charaeva in tre set. Sfiderà Podrez agli ottavi x.com