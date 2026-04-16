WhatsApp ti avviserà se qualcuno accede al tuo account da un dispositivo collegato | la novità in fase di test

WhatsApp sta testando una nuova funzione in un aggiornamento beta per Android che invia una notifica quando uno dei dispositivi collegati al proprio account viene attivato mentre si utilizza l'app sullo smartphone. La novità mira a informare gli utenti di eventuali accessi simultanei sui dispositivi collegati, offrendo un modo più immediato per monitorare eventuali utilizzi non autorizzati. La funzione è ancora in fase di sperimentazione e non è stata ancora resa disponibile a tutti gli utenti.

In un nuovo aggiornamento beta per Android, WhatsApp ha inserito una nuova funzione che permette di ricevere una notifica qualora uno dei dispositivi collegati risulti attivo mentre l'utente sta utilizzando l'app nello stesso momento sullo smartphone.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Condividi il codice WhatsApp che ti arriva via SMS? Hai appena regalato il tuo account ai truffatoriWhatsApp è diventato molto più di una semplice app di messaggistica: è il luogo dove gestiamo relazioni familiari, organizzazioni lavorative,... Allarme WhatsApp, ti rubano l’account per truffare i tuoi amici: rischi grosso se clicchi su questi linkRischi grosso se clicchi questo link, scatta l’allarme su WhatsApp: in pochi minuti ti rubano l’account per truffare gli amici. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: WhatsApp ti dirà in tempo reale se qualcuno sta leggendo le tue chat da un altro dispositivo; WhatsApp ci avviserà se qualcuno spia le chat da un PC collegato; Mandami il numero, ti invierò i codici per il buono regalo. I truffatori stanno escogitando un nuovo stratagemma nella Repubblica Ceca!; Notifiche WhatsApp accessi: la nuova funzione per la sicurezza. WhatsApp ti avviserà se qualcuno accede al tuo account da un dispositivo collegato: la novità in fase di testIn un nuovo aggiornamento beta per Android, WhatsApp ha inserito una nuova funzione che permette di ricevere una notifica qualora uno dei dispositivi collegati ... fanpage.it WhatsApp ci avviserà se qualcuno spia le chat da un PC collegatoWhatsApp sta sviluppando una notifica che avvisa in tempo reale quando un dispositivo collegato al tuo account è attivo contemporaneamente al tuo. smartworld.it Noi che per organizzarci non si usava Whatsapp. Noi che recuperavamo il pallone sotto le macchine. Noi che giocavamo per strada. Noi che si faceva il giro delle altre case citofonando. Noi che le partite finivano solo quando era buio. Noi che ci rotolavamo n - facebook.com facebook Restiamo in contatto… anche su WhatsApp! Vuoi parlare con noi in modo semplice e diretto Live chat con agente umano 9/17; risposte automatiche 24/24. Clicca sul ow.ly/YKMw50Wv8Gm o salva il nostro numero +39 051 6479615! x.com