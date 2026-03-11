Condividi il codice WhatsApp che ti arriva via SMS? Hai appena regalato il tuo account ai truffatori

Ricevi un codice WhatsApp tramite SMS e lo condividi senza pensarci? Se sì, hai consegnato il tuo account ai truffatori. WhatsApp, usato quotidianamente per comunicare con familiari, colleghi e per effettuare operazioni finanziarie, si trasforma così in uno strumento sfruttato per scopi fraudolenti. La facilità con cui si può condividere il codice mette a rischio l’accesso alle informazioni personali e ai dati sensibili.

WhatsApp è diventato molto più di una semplice app di messaggistica: è il luogo dove gestiamo relazioni familiari, organizzazioni lavorative, transazioni economiche. Ed è proprio questa centralità nella vita quotidiana degli italiani a renderlo uno strumento perfetto per i truffatori digitali. Milioni di utenti utilizzano l'applicazione ogni giorno senza mai fermarsi a riflettere su quanto siano vulnerabili le proprie conversazioni, i propri dati, il proprio denaro. Le frodi su WhatsApp non richiedono sofisticate competenze informatiche. Al contrario, sfruttano comportamenti umani ricorrenti: la fiducia verso chi conosciamo, la fretta nel rispondere ai messaggi, la tendenza a non verificare le fonti.