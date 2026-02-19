Allarme WhatsApp ti rubano l’account per truffare i tuoi amici | rischi grosso se clicchi su questi link

Un nuovo allarme su WhatsApp ha scatenato preoccupazione tra gli utenti. Si tratta di un metodo che permette ai criminali di impossessarsi degli account attraverso link fraudolenti inviati come messaggi. Se clicchi su questi link, i truffatori possono accedere al tuo profilo e usarlo per ingannare amici e conoscenti. Questa tecnica si diffonde rapidamente, soprattutto tra chi riceve messaggi sospetti senza attenzione. È fondamentale stare attenti e non aprire link sconosciuti per evitare di rischiare di perdere il controllo del proprio account.

Rischi grosso se clicchi questo link, scatta l'allarme su WhatsApp: in pochi minuti ti rubano l'account per truffare gli amici. La Polizia Postale ha lanciato un nuovo allarme su una truffa che sta circolando con sempre maggiore frequenza e che sfrutta uno degli strumenti più usati dagli italiani: WhatsApp. Secondo una nota ufficiale, è in corso un'ondata di attacchi che punta a sottrarre gli account degli utenti per trasformarli in armi di ingegneria sociale. Non cliccare su questo link: ti rubano l'account WhatsApp. Una volta preso il controllo del profilo, i criminali lo utilizzano per contattare amici, parenti e colleghi della vittima, chiedendo denaro con messaggi costruiti ad arte.