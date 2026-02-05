Weekend a Napoli tanti eventi da non perdere da venerdì 6 a domenica 8 febbraio

Il weekend a Napoli si preannuncia ricco di appuntamenti. Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, la città offre spettacoli, mostre e musica per tutti i gusti. Al Trianon Viviani, un omaggio a James Senese farà rivivere le sue canzoni. Al Bellini, Toni Servillo porta in scena “Tre modi per non morire”, una lettura di Baudelaire, Dante e i Greci. Al Troisi, Andrea Sannino presenta “Semplicemente Andrè” e al Palapartenope si ascolta la musica di Ennio Morricone.

