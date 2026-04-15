Il mercoledì 15 aprile a Milano si presenta con un cielo che si schiarisce, offrendo una tregua dal maltempo. Le correnti umide che hanno caratterizzato l’inizio della settimana stanno lasciando spazio a condizioni più asciutte, con temperature massime intorno ai 20°C. Tuttavia, questa situazione di stabilità non durerà a lungo, poiché è previsto un ritorno delle precipitazioni nelle prossime ore.

Il cielo sopra Milano sta iniziando a cambiare volto in questo mercoledì 15 aprile, con una transizione meteorologica che vede il graduale allontanamento delle correnti umide che hanno segnato l’inizio della settimana. Nonostante una mattinata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, il miglioramento sarà percepibile soprattutto in serata, quando la città godrà di un clima decisamente più limpido. Le temperature si manterranno su livelli piacevoli, con una massima prevista intorno ai 20°C e una minima che non scenderà sotto i 13°C, mentre i venti passeranno da deboli da Nord-Ovest a moderati da Ovest durante il pomeriggio. Un’opportunità di benessere prima del nuovo cambio di rotta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Milano: tregua di sole e 20°C prima del ritorno della pioggia

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