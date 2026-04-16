Week-end di musica canto e divertimento | al Queen di Olgiate due serate karaoke con Dj Giò Patty

Nel fine settimana del 17 e 18 aprile, il locale Queen di Olgiate Comasco ospita due serate dedicate al karaoke, con DJ Giò Patty alla console. Le serate sono dedicate a chi desidera cantare e trascorrere del tempo in compagnia, con musica dal vivo e intrattenimento musicale. L’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e senza variazioni nel programma annunciato.