Week-end di musica canto e divertimento | al Queen di Olgiate due serate karaoke con Dj Giò Patty
Nel fine settimana del 17 e 18 aprile, il locale Queen di Olgiate Comasco ospita due serate dedicate al karaoke, con DJ Giò Patty alla console. Le serate sono dedicate a chi desidera cantare e trascorrere del tempo in compagnia, con musica dal vivo e intrattenimento musicale. L’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e senza variazioni nel programma annunciato.
Venerdì 17 e sabato 18 aprile al Queen di Olgiate Comasco si canta e ci si diverte con la musica di Dj Giò Patty. Alla console il duo animerà le serate con karaoke e musica in diffusione con le migliori hit degli anni ‘80 e ’90 e non solo. Ingresso con consumazione dalle ore 19 circa.🔗 Leggi su Quicomo.it
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