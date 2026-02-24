Pizza canto e divertimento | al via Karaoke Family Night da Rossopomodoro Giugliano

Rossopomodoro a Giugliano ha organizzato la prima “Karaoke Family Night” per attirare famiglie e appassionati di musica. L’evento nasce per offrire serate di allegria, unendo pizza e canto in un ambiente informale. Durante la serata, i partecipanti possono cantare davanti a tutti e gustare specialità napoletane. La serata si tiene ogni giovedì nel centro commerciale Grande Sud, creando un momento di svago e socializzazione per tutti.

Giugliano in Campania. Il giovedì sera a Giugliano si accende di musica e allegria. Presso "Rossopomodoro", al "Parco Commerciale Grande Sud", debutta un nuovo appuntamento fisso dedicato a chi ama la buona cucina e il divertimento condiviso: la "Karaoke Family Night". L'idea nasce dalla voglia di trasformare la classica cena fuori in un'esperienza memorabile per tutte le età. Non la solita serata karaoke, ma un format pensato su misura per le famiglie: un ambiente accogliente dove i bambini possono divertirsi a intonare le loro hit preferite e gli adulti possono sfidarsi sui grandi classici della musica italiana e internazionale, il tutto tra un morso a una verace pizza napoletana e un brindisi in compagnia.