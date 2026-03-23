Serata karaoke al Queen di Olgiate Comasco con la musica di Dj Giò&Patty
Serata karaoke al Queen di Olgiate Comasco (centro commerciale Bennet). Dalle 19.30 di venerdì 27 marzo la serata si anima con la musica tech house e il karaoke a cura di Dj Giò&Patty. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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