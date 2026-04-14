Memoria digitale a rischio | 23 editori bloccano l’archivio del web

Venti tre editori hanno deciso di bloccare l’accesso ai loro contenuti dall’archivio digitale del web. Questa scelta impedisce ai sistemi di Internet Archive di raccogliere e conservare le loro pubblicazioni online. La mossa ha generato preoccupazioni sulla possibilità di perdere pezzi della memoria digitale, poiché le pagine che vengono archiviate potrebbero non essere più disponibili in futuro. La questione riguarda la tutela dei contenuti e la conservazione delle informazioni online.

La memoria digitale del web rischia di subire una mutilazione senza precedenti a causa di un’offensiva coordinata lanciata da diverse realtà editoriali contro i sistemi di scansione di Internet Archive. Ventitré siti appartenenti a grandi gruppi di informazione hanno infatti iniziato a bloccare i crawler della Wayback Machine, impedendo la raccolta delle istantanee digitali e minando uno dei pilastri fondamentali per la conservazione storica della rete. Il paradosso degli editori e il caso dell’ICE. Esiste una contraddizione profonda tra l’azione intrapresa dai media e l’utilizzo che essi stessi fanno degli strumenti di archivio. Nonostante...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Memoria digitale a rischio: 23 editori bloccano l’archivio del web Sul web arriva "Cronaca di Ameno", l'archivio storico digitale del paese sul Lago d'OrtaÉ online "Cronaca di Ameno", una nuova sezione del sito internet di AmenoTurismo dedicata alla storia, alle curiosità e alle piccole grandi storie...