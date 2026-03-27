Ecco la nuova bandiera di Porta Santo Spirito

Ieri sera, nel museo del quartiere, si è tenuta la cerimonia di presentazione della nuova bandiera di Porta Santo Spirito. L’evento ha visto la partecipazione di molti residenti e rappresentanti locali, che hanno assistito alla consegna ufficiale del simbolo. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di entusiasmo e coinvolgimento comunitario.

Il bozzetto vincitore è stato realizzato da Luca Pasqualotti. Premiata anche Anita Pazzaglia, la più giovane artista partecipante al concorso Ieri sera, presso il museo del quartiere, si è svolta la presentazione ufficiale della nuova bandiera di Porta Santo Spirito, in un clima di grande partecipazione e orgoglio. L’evento è stato presentato da Paolo Nocentini e ha visto la presenza del rettore Giacomo Magi. Tra gli interventi, quello di Alessandro Marrone, componente della commissione giudicatrice, che ha contribuito alla scelta del progetto vincente. Durante la serata è stato svelato il bozzetto vincitore, realizzato da Luca Pasqualotti, frutto di un’attenta selezione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Ecco la nuova bandiera di Porta Santo Spirito Articoli correlati Porta Santo Spirito, presentazione della nuova bandieraIn occasione del centenario di Porta Santo Spirito, verrà svelata stasera, giovedì 26 marzo, alle ore 21. Leggi anche: ppunti per la storia del Quartiere di Porta Santo Spirito ENG SUB |Defend the Path in Xunyang, Break Enemies with Stupid Sword! | Way of Choices Season 5