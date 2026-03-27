Ecco la nuova bandiera di Porta Santo Spirito
Ieri sera, nel museo del quartiere, si è tenuta la cerimonia di presentazione della nuova bandiera di Porta Santo Spirito. L’evento ha visto la partecipazione di molti residenti e rappresentanti locali, che hanno assistito alla consegna ufficiale del simbolo. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di entusiasmo e coinvolgimento comunitario.
Il bozzetto vincitore è stato realizzato da Luca Pasqualotti. Premiata anche Anita Pazzaglia, la più giovane artista partecipante al concorso Ieri sera, presso il museo del quartiere, si è svolta la presentazione ufficiale della nuova bandiera di Porta Santo Spirito, in un clima di grande partecipazione e orgoglio. L’evento è stato presentato da Paolo Nocentini e ha visto la presenza del rettore Giacomo Magi. Tra gli interventi, quello di Alessandro Marrone, componente della commissione giudicatrice, che ha contribuito alla scelta del progetto vincente. Durante la serata è stato svelato il bozzetto vincitore, realizzato da Luca Pasqualotti, frutto di un’attenta selezione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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