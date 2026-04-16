Antibiotici e superbatteri volpi e uccelli ‘sentinelle’ per l’uomo e l’ambiente

Nel 2024, quasi il 40% della popolazione italiana ha ricevuto almeno una prescrizione di antibiotici, con una particolare incidenza tra i bambini fino a quattro anni e gli anziani sopra gli 85. Sono stati analizzati anche gli effetti dell’uso di questi farmaci sulla crescita di superbatteri, e sono stati studiati alcuni uccelli e volpi come possibili sentinelle dell’impatto ambientale delle sostanze. La questione riguarda sia la salute umana sia l’ambiente naturale.

Nel 2024 quasi 4 italiani su 10 hanno ricevuto almeno una prescrizione di antibiotici, con una prevalenza nei primi quattro anni di vita e negli over 85. Ma se i dati dell’ultimo Rapporto Aifa sull’uso degli antibiotici in Italia confermano un utilizzo più elevato rispetto alla gran parte dei Paesi europei, un aiuto per intercettare la diffusione di superbug resistenti agli agli antibiotici nell’ambiente può arrivare dalla fauna selvatica, in particolare da volpi e uccelli. A suggerirlo è uno studio italiano pubblicato su ‘Frontiers in Microbiology’. Un sistema di allerta precoce . Un lavoro partito da una scoperta: la Klebsiella pneumoniae, uno dei super batteri presenti nella lista nera dell’Organizzazione mondiale della sanità, si è diffuso ben oltre le aree direttamente esposte agli antibiotici.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Antibiotici e superbatteri, volpi e uccelli ‘sentinelle’ per l’uomo e l’ambiente Notizie correlate Leggi anche: Algoritmi contro i superbatteri: la nuova sfida per gli antibiotici creati dall’AI Uccelli, api e pipistrelli “assunti” come sentinelle in città: progetto da 860 mila euroApi che misurano la qualità dell’ambiente, pipistrelli come alleati contro il degrado urbano, uccelli trasformati in indicatori della biodiversità. Aggiornamenti e dibattiti Antibiotico-resistenza e superbatteri: arriva una nuova terapia per le infezioni più pericoloseUn’infezione su sei oggi non risponde più agli antibiotici. Non è una questione da sottovalutare perché si rischia di tornare indietro di decenni: interventi chirurgici, trapianti, terapie oncologiche ... gazzetta.it Scoperto il punto debole dei superbatteri: la svolta contro l'antibiotico-resistenzaUna ricerca individua un 'tallone d'Achille' nei batteri resistenti, aprendo nuove speranze per la medicina e per il futuro. tech.everyeye.it