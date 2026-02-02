Un divano e un materasso tra i rifiuti abbandonati in spiaggia | la pulizia dei volontari di Fare verde

I volontari di Fare verde sono tornati a pulire la spiaggia di Spinicci a Tarquinia. Questa volta hanno trovato un divano e un materasso abbandonati tra i rifiuti. La spiaggia si riempie di immondizia lasciata dalla gente, e i volontari si mettono subito al lavoro per rimuovere tutto. La loro azione dimostra quanto l’incuria e la maleducazione siano ancora un problema grande, anche in un luogo che dovrebbe essere un angolo di relax.

Pulizia della spiaggia di Spinicci a Tarquinia, i volontari di Fare verde alle prese con l'incuria e la maleducazione della gente. Incredibile ma vero, sul litorale abbandonati anche un materasso e un divano. Favoriti dal clima mite, gli iscritti all'associazione ambientalista e i cittadini si sono dati appuntamento sull'arenile nella mattinata di domenica 1 febbraio, in occasione della 35esima edizione della manifestazione ecologica "Il mare d'inverno". Un evento che intende denunciare lo stato di degrado in cui versano le spiagge d'Italia, aggredite dai rifiuti, dalla plastica e dall'erosione marina e che quest'anno ha ricevuto il patrocinio del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della Regione Lazio, del Comune e dell'Università agraria di Tarquinia.

