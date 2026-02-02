Un divano e un materasso tra i rifiuti abbandonati in spiaggia | la pulizia dei volontari di Fare verde

Da viterbotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I volontari di Fare verde sono tornati a pulire la spiaggia di Spinicci a Tarquinia. Questa volta hanno trovato un divano e un materasso abbandonati tra i rifiuti. La spiaggia si riempie di immondizia lasciata dalla gente, e i volontari si mettono subito al lavoro per rimuovere tutto. La loro azione dimostra quanto l’incuria e la maleducazione siano ancora un problema grande, anche in un luogo che dovrebbe essere un angolo di relax.

Pulizia della spiaggia di Spinicci a Tarquinia, i volontari di Fare verde alle prese con l'incuria e la maleducazione della gente. Incredibile ma vero, sul litorale abbandonati anche un materasso e un divano. Favoriti dal clima mite, gli iscritti all’associazione ambientalista e i cittadini si sono dati appuntamento sull’arenile nella mattinata di domenica 1 febbraio, in occasione della 35esima edizione della manifestazione ecologica “Il mare d’inverno”. Un evento che intende denunciare lo stato di degrado in cui versano le spiagge d’Italia, aggredite dai rifiuti, dalla plastica e dall’erosione marina e che quest’anno ha ricevuto il patrocinio del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, della Regione Lazio, del Comune e dell’Università agraria di Tarquinia.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Spinicci Tarquinia

I volontari del Movimento 5 Stelle al lavoro per la pulizia civica al Parco Briolini e in spiaggia

“Il mare d’inverno”: i volontari puliscono la spiaggia dai rifiuti

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Spinicci Tarquinia

Argomenti discussi: Due di noi sul divano rosa, la voce delle donne con tumore al seno metastatico; Tor Vergata, barricato in casa sequestra anziana madre disabile e la minaccia con un coltello; Eva. Un divano per l'eternità di Helga Schneider; Materassi e divani scaricati come rifiuti a Moncalieri: l’intervento dei Carabinieri Forestali chiude il cerchio.

Piccolo, pop e conveniente: il divano letto IKEA perfetto per arredare il tuo monolocaleArredare un monolocale oggi significa muoversi su un terreno delicato, dove ogni scelta ha ... msn.com

Trasporta un divano sul monopattino: l’incredibile scena nel traffico di RomaRoma, città eterna ma anche capitale del traffico che ogni giorno mette a dura prova la pazienza di ogni cittadino. Ma forse una scena simile davvero non si era ancora vista lungo le strade della ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.