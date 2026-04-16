Volley scontro sulla Serie A2 | la Lega attacca la Federvolley

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La disputa riguarda la gestione del campionato di Serie A2 femminile, con la Lega Pallavolo Serie A che ha criticato la Federvolley per aver deciso di mantenere il Club Italia nel torneo di seconda divisione. La questione ha portato a uno scontro tra le due organizzazioni, con dichiarazioni pubbliche e prese di posizione ufficiali da entrambe le parti. La decisione della Federvolley ha scatenato reazioni che stanno intensificando il confronto tra le istituzioni coinvolte.

La gestione della Serie A2 femminile è finita nel mirino del Presidente della Lega Pallavolo Serie A dopo la decisione della Federvolley di mantenere il Club Italia nel campionato di seconda serie. Nonostante la retrocessione sportiva avvenuta sul campo, l’organismo federale ha stabilito che la squadra nazionale manterrà il diritto di partecipazione, ignorando le precedenti linee guida e i piani di riorganizzazione territoriale approvati per la stagione 2026-2027. Il tradimento delle regole e l’impatto sulla pianificazione dei club. Le decisioni prese sabato notte dalla Federazione hanno scosso le fondamenta della programmazione sportiva nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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