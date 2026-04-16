Volley scontro sulla Serie A2 | la Lega attacca la Federvolley

La disputa riguarda la gestione del campionato di Serie A2 femminile, con la Lega Pallavolo Serie A che ha criticato la Federvolley per aver deciso di mantenere il Club Italia nel torneo di seconda divisione. La questione ha portato a uno scontro tra le due organizzazioni, con dichiarazioni pubbliche e prese di posizione ufficiali da entrambe le parti. La decisione della Federvolley ha scatenato reazioni che stanno intensificando il confronto tra le istituzioni coinvolte.

La gestione della Serie A2 femminile è finita nel mirino del Presidente della Lega Pallavolo Serie A dopo la decisione della Federvolley di mantenere il Club Italia nel campionato di seconda serie. Nonostante la retrocessione sportiva avvenuta sul campo, l’organismo federale ha stabilito che la squadra nazionale manterrà il diritto di partecipazione, ignorando le precedenti linee guida e i piani di riorganizzazione territoriale approvati per la stagione 2026-2027. Il tradimento delle regole e l’impatto sulla pianificazione dei club. Le decisioni prese sabato notte dalla Federazione hanno scosso le fondamenta della programmazione sportiva nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volley, scontro sulla Serie A2: la Lega attacca la Federvolley Notizie correlate Il Club Italia resta in Serie A2, la Lega Volley attacca la Federazione. Cos’è successo e le parole di FabrisMauro Fabris si è tolto un sassolino dalla scarpa durante Effetto Volley, programma di approfondimento di Sport Web Sicilia. Volley. Emma Villas Codyeco saluta con un successo la serie A2EMMA VILLAS CODYECO 3 VIRTUS AVERSA 2 EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca 12, Mastrangelo, Porro 2, Hoff 6, Matteini, Bragatto 10, Bini (L),... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A1 Tigotà – San Giovanni e Bergamo anticipano l’ultima giornata di Playoff Challenge; Serie C e D, riprendono i campionati dopo la sosta di Pasqua; Vigata Volley, caccia al trono: sabato lo scontro diretto per il primato in Serie D; Sabato al PalaPanini per Serie B e Femminile: derby con Villa d'Oro nel ricordo di Tammy, scontro diretto con Soliera per le ragazze gialloblù. Volley serie C e serie D. Turno facile per la Folgore. Occasione Fgl-ZumaRicco il calendario del turno numero ventidue dei campionati regionali. Si parte con la serie C rappresentata dalla Folgore ... sport.quotidiano.net Castello vola verso i playoff, Mordano promosso in Serie DLe castellane ribaltano Russi da 0-2 a 3-2 nello scontro diretto per il secondo posto in serie C, mentre Pallavolo Mordano festeggia l’approdo matematico in categoria superiore ... ilnuovodiario.com HIGHLIGHTS MILANO - CONEGLIANO Gli Highlights della Gara-2 Finale Scudetto della #SerieA1Tigotà tra la Numia Vero Volley Milano e la Prosecco DOC A.Carraro Imoco Volley Iscriviti sul nostro canale Youtube https://bit.ly/LVF_YT Tutte le sfide facebook | SETTORE GIOVANILE Domenica a Civezzano il 1° “Trofeo Gipi Pedrotti” Under 15 con Itas Trentino, Kioene Padova, Pallavolo Bologna e Volley Treviso. Le premiazioni alla BTS Arena durante gara 1 di semifinale Play Off 5° posto # #trentinonelcu x.com