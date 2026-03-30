Volley Emma Villas Codyeco saluta con un successo la serie A2

Nella partita di volley di serie A2, Emma Villas Codyeco ha conquistato una vittoria in cinque set contro la Virtus Aversa. La squadra ha schierato tra gli altri i giocatori Rocca, Bragatto, Zonca e Benavidez, che hanno contribuito al risultato finale. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2 a favore di Emma Villas Codyeco.

EMMA VILLAS CODYECO 3 VIRTUS AVERSA 2 EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca 12, Mastrangelo, Porro 2, Hoff 6, Matteini, Bragatto 10, Bini (L), Nelli, Randazzo, Ceban 14, Zonca 23, Baldini, Benavidez 15. Allenatore Pagliari. AVERSA: Minelli, Vattovaz 16, Tallone 17, Raffa (L), Mattei 15, Mazza 3, Motzo (L), Tiozzo 7, Garnica 2, Iorio, Chianese, Agouzoul, Guerrini 5, Volpato 10. Allenatore Graziosi. Parziali: 20-25; 31-33; 25-18; 25-23; 15-11. SANTA CROCE – Nell’ultima uscita stagione, del tutto ininfluente per la classifica vista la retrocessione matematica di sette giorni prima, la Emma Villas Codyeco vince in rimonta contro Aversa dell’ex biancoblu Graziosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley. Emma Villas Codyeco saluta con un successo la serie A2 Articoli correlati Volley serie A2. Emma Villas Codyeco Lupi Siena, Piccinelli: "Dobbiamo fare punti»Emma Villas Codyeco continua la preparazione in vista della ripresa del campionato, fermo nello scorso fine settimana per la finale di Coppa Italia... Volley Serie A2 maschile. Emma Villas Codyeco Lupi Siena crolla in casa contro il Fano. E’ la quinta sconfitta consecutivaEMMA VILLAS 0 FANO 3 (21-25; 21-25; 15-25) EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Porro 2, Hoff, Matteini, Bragatto 2, Bini (L),... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Emma Villas Codyeco Temi più discussi: Emma Villas Codyeco Lupi Siena, Brescia l’ultima trasferta stagionale; Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Virtus Aversa Serie A2 Credem Banca; L'EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA RETROCEDE IN SERIE A3; Emma Villas Codyeco Lupi Siena, contro Aversa l’ultima campionato. Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas Codyeco a un passo dalla retrocessione. Soltanto un vero miracolo può evitare la caduta in A3Il momento è sportivamente drammatico per la Emma Villas Codyeco, mai così vicina ad abbondonare la serie A2 per ... sport.quotidiano.net Pallavolo A2M – Lupi Siena la sfida di Porto Viro è la tua ultima spiaggiaNella decima giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, la Rinascita Volley si è imposta nettamente, con un sonoro 3-0, al Pala Parenti, superando i padroni di casa dell'Emma Villas Codyeco Lupi ... ivolleymagazine.it 13^Giornata Ritorno | Serie A2 Credem Banca Emma Villas Codyeco Lupi Siena vs Virtus Aversa RISULTATO 5° SET: 15-11 Finale: 3-2 15-11 | 25-23 | 25-18 | 31-33 | 20-25 #virtusaversa #ina2ione #wearenormanni #pallavolomaschile #seriea2credembanca - facebook.com facebook