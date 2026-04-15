Il Club Italia resta in Serie A2 la Lega Volley attacca la Federazione Cos’è successo e le parole di Fabris

Il Club Italia continuerà a competere in Serie A2, mentre la Lega Volley ha criticato la Federazione per alcune decisioni recenti. Durante il programma Effetto Volley, trasmesso da Sport Web Sicilia, Mauro Fabris ha espresso il suo punto di vista su questa situazione, commentando alcuni aspetti legati alla gestione e alle scelte fatte nel campionato. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori.

Mauro Fabris si è tolto un sassolino dalla scarpa durante Effetto Volley, programma di approfondimento di Sport Web Sicilia. Il Presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile si è infatti soffermato sulla decisione della Federvolley di fare rimanere il Club Italia in Serie A2 nonostante la retrocessione avvenuta sul campo, facendo leva sul diritto di poter conservare il diritto di partecipazione indipendentemente dal risultato conseguito durante l’annata agonistica. Secondo la versione fornita da Fabris, la decisione sembra essere avvenuta senza un confronto e venendo comunicata esclusivamente tramite la pubblicazione delle linee guida per il 2026-2027.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Club Italia resta in Serie A2, la Lega Volley attacca la Federazione. Cos’è successo e le parole di Fabris Notizie correlate Volley. Emma Villas Codyeco saluta con un successo la serie A2EMMA VILLAS CODYECO 3 VIRTUS AVERSA 2 EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca 12, Mastrangelo, Porro 2, Hoff 6, Matteini, Bragatto 10, Bini (L),... Volley a2 donne, dopo la sconfitta con il club italia. La Clai Imola guarda avanti con fiducia . Foresi: "La grinta c’era, un punto va bene»È arrivato il primo stop, ma la Clai ha messo in cassaforte un punto che vale tanto nella corsa per mantenere l’A2. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Imposizione Club Italia in A2, Fabris tuona: La Federazione ha tradito ogni intesa; Renzo Ulivieri: I club italiani nelle mani dei fondi stranieri, la Nazionale non interessa; Leonardo Bonucci resta l'unico a non essersi dimesso in Nazionale perché il suo ruolo è particolare; La valorizzazione dell’area San Francesco resta una priorità per il club rossonero. Il Club Italia resta in Serie A2, la Lega Volley attacca la Federazione. Cos’è successo e le parole di FabrisMauro Fabris si è tolto un sassolino dalla scarpa durante Effetto Volley, programma di approfondimento di Sport Web Sicilia. Il Presidente della Lega ... oasport.it Marsala e Casalmaggiore salve, retrocede il Club ItaliaLe tre contendenti per la salvezza vincono tutte, le siciliane contro Imola, le casalasche contro Altino, la squadra federale a Modena. La classifica resta invariata e penalizza le ragazze di Cichello ... corrieredellosport.it "La Juventus è il club più esposto d’Italia. Tutti gli occhi sono su di te e ovviamente la gente parla... Credo ci siano stati momenti positivi e altri meno in un club nuovo con grandi aspettative dove non sono riuscito a segnare con la continuità che avrei voluto" - facebook.com facebook