La pallavolo italiana si prepara a una nuova stagione europea, con molte squadre coinvolte nelle competizioni internazionali. Recentemente, si è svolto un incontro tra due figure di spicco del settore, che hanno analizzato i risultati e le strategie adottate durante l’anno sportivo 2025-2026. Questo confronto ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, offrendo uno sguardo diretto sui percorsi e le prospettive future del volley italiano in Europa.

Il palcoscenico della pallavolo d’élite ha appena vissuto un momento di riflessione profonda sulla stagione 2025-2026, grazie al confronto tra due figure emblematiche che hanno segnato l’anno sportivo. Durante l’ultima puntata di Volley Night, condotta da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, il dibattito tecnico guidato da Laura Partenio e Paolo Cozzi ha messo in luce i successi ottenuti dai club italiani in Europa, analizzando le traiettorie vincenti di Scandicci e Milano. L’architettura del successo: la scalata di Gaspari e il trionfo di Caneschi. Al centro del racconto tecnico si è posto il lavoro svolto da Marco Gaspari, il cui impatto tattico a Scandicci ha ridefinito i confini della competitività internazionale per il club.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volley italiana in Europa: il modello vincente di Gaspari e Caneschi

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