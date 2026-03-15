Lecce | 118 anni di storia il modello vincente

Il Lecce celebra oggi i 118 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1908. La squadra di calcio di Lecce, con questa ricorrenza, si conferma come una delle più longeve nel panorama sportivo italiano. La data viene ricordata con un evento speciale che coinvolge la comunità locale e gli appassionati di calcio. La società sportiva ha annunciato iniziative per questa ricorrenza.

Oggi, domenica 15 marzo 2026, il Lecce festeggia un traguardo storico: sono esattamente 118 anni dalla fondazione avvenuta nel 1908. La società calcistica ha scelto di celebrare questa ricorrenza pubblicando sui propri canali digitali un video dal tono emozionale, nato per onorare la storia del club che opera da via Costadura. Non si tratta solo di una data sul calendario, ma di un momento che racchiude oltre un secolo di vita sportiva e sociale della città salentina. Un secolo di trasformazioni societarie. La cronaca non può ignorare le difficoltà iniziali, come quella crisi degli anni ’50 che costrinse l’amministrazione comunale a nominare commissari e imprenditori locali alla guida dell’ente sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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