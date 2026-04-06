Il Comune di San Benigno Canavese, insieme ad altre amministrazioni piemontesi, ha presentato un progetto di transizione energetica durante un incontro il 25 marzo. Il modello si concentra sulla riduzione delle bollette e sull’utilizzo delle Comunità Energetiche (CER) per favorire il risparmio energetico dei cittadini. La proposta coinvolge diverse realtà locali e mira a promuovere una gestione più sostenibile dell’energia a livello territoriale.

Il Comune di San Benigno Canavese e diverse amministrazioni piemontesi hanno delineato, durante l'incontro del 25 marzo, un modello di transizione energetica basato sulla solidarietà e il risparmio concreto per i cittadini attraverso le Comunità Energetiche (CER). L'evento, organizzato da Solar Valley Comunità Energetica Rinnovabile, ha trasformato una semplice conferenza in un laboratorio operativo. L'obiettivo primario non è stata la teoria della sostenibilità, ma la ricerca di modi per allegg . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette più basse e CER: il modello vincente di San Benigno

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