Volley A2 femminile la Bartoccini MC Restauri conferma Marangi nello staff tecnico

La squadra di volley femminile di serie A2, la Bartoccini MC Restauri, ha deciso di mantenere in carica tutto lo staff tecnico senza apportare cambiamenti. La decisione riguarda anche il ruolo di Marangi, che continuerà a lavorare con la squadra. La società ha scelto di confermare la stessa formazione di tecnici e collaboratori per la prossima stagione.

Il classe 1978 perugino sarà l'assistant coach di Stefano Micoli: "Ringrazio la società per la fiducia, la prossima sarà un'A2 molto diversa" La Bartoccini MC Restauri Perugia sceglie la strada della continuità e non apporta correttivi allo staff tecnico. A ricoprire il ruolo di assistant coach sarà ancora Guido Marangi, che dunque supporterà Stefano Micoli nelle sue funzioni. Nel mezzo vano segnalate anche le esperienze fuori regione negli staff tecnici di Piacenza, Pavia e Offanengo. Arrivato alla Bartoccini MC Restauri Perugia nel 2023, Marangi ha continuato a contribuire in maniera significativa ai successi del club.