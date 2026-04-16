Il settore dell’aviazione civile sta considerando l’installazione di sedili a doppio livello per aumentare il numero di posti disponibili sui voli. Questa proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra i passeggeri, alcuni critici temono che possa compromettere il comfort e la sicurezza, mentre altri vedono questa soluzione come un modo per ottimizzare lo spazio. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze di questa innovazione per le esperienze di viaggio aereo.

Il settore dell’aviazione civile sta valutando l’ introduzione di sedili a doppio livello per massimizzare la capienza delle cabine, scatenando un acceso dibattito sulla vivibilità a bordo. Il progetto, denominato Chaise Longue, propone la rimozione delle cappelliere superiori per permettere la sovrapposizione delle file, creando una struttura simile a un letto a castello per la classe economica. Nonostante la promessa di uno spazio per le gambe notevolmente superiore agli standard attuali, molti potenziali viaggiatori hanno espresso forti timori legati alla claustrofobia e alla sicurezza. L’intuizione alla base di questa trasformazione risale al 2020 ed è opera di Alejandro Nuñez Vicente, un giovane progettista spagnolo determinato a migliorare l’esperienza dei voli a lungo raggio.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Volare in una “bara”? Il nuovo sedile sugli aerei divide i passeggeri

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