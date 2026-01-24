Diritti dei passeggeri aerei è braccio di ferro tra Parlamento e Ministri | Regole chiare non a scapito dei passeggeri

Il dibattito sui diritti dei passeggeri aerei coinvolge Parlamento e Ministeri, con l’obiettivo di garantire regole più chiare e equilibrate. Attualmente si discute sulla soglia di tre ore di ritardo e sui risarcimenti, oltre all’introduzione di un modulo precompilato per semplificare le richieste di rimborso. La questione mira a tutelare i viaggiatori senza compromettere le esigenze delle compagnie aeree, promuovendo un quadro normativo più trasparente e efficace.

Mantenere la soglia di tre ore di ritardo del volo e il risarcimento al livello attuale; un modulo precompilato per il risarcimento e il rimborso da parte delle compagnie aeree. Sono solo alcuni dei punti che il Parlamento europeo ha adottato nella sua posizione sulla revisione delle norme Ue sui diritti dei passeggeri aerei proposte dagli Stati membri dell’Ue nel giugno 2025. – Notizie.com La posizione è stata approvata con 632 voti favorevoli, 15 contrari e 9 astensioni. Gli eurodeputati hanno votato contro la pressione dei Ministri dell’Ue volta ad indebolire i diritti dei passeggeri aerei, in vigore dal 2004 e il cui scopo è garantire che i passeggeri siano sufficientemente protetti dalle interruzioni del viaggio. 🔗 Leggi su Notizie.com

Diritti dei passeggeri aerei, proposta bipartisan per rafforzare le tuteleI diritti dei passeggeri aerei sono al centro di una proposta bipartisan in Europa, con l’Italia che sostiene la necessità di rafforzare e chiarire le normative esistenti.

Diritti dei passeggeri aerei, l’Ue verso la riforma: cosa cambia su ritardi e risarcimentiL’Unione Europea sta considerando una riforma del Regolamento 2612004, che tutela i diritti dei passeggeri aerei.

Diritti dei passeggeri aerei: il Parlamento Europeo mantiene la soglia delle 3 ore per i rimborsiI diritti dei passeggeri aerei migliorano e permane la soglia delle 3 ore di ritardo per poter richiedere il rimborso ... missionline.it

PARLAMENTO EUROPEO * DIRITTI DEI PASSEGGERI AEREI: «DISSERVIZI, CONFERMATA LA SOGLIA DELLE TRE ORE DI RITARDO E GLI ATTUALI LIVELLI DI COMPENSAZIONE»Gli eurodeputati intendono mantenere il diritto alla compensazione dopo tre ore di ritardo, semplificando al contempo le procedure di rimborso e garantendo un bagaglio a mano gratuito. Mercoledì, il P ... agenziagiornalisticaopinione.it

I diritti dei passeggeri prima dei profitti delle compagnie. In Europa stiamo lavorando per un regolamento più giusto: compensazione dopo 3 ore di ritardo, bagaglio a mano incluso nel biglietto, più tutele per persone con disabilità e famiglie, regole valide anch - facebook.com facebook

Ricci (Pd), 'governo e Ue sostengano richiesta di proroga del Pnrr'. "Il Consiglio europeo difende i diritti delle compagnie aree, non dei passeggeri" #ANSA x.com