L’uso diffuso di farmaci come Ozempic e Wegovy sta modificando alcuni aspetti del settore aereo, in particolare riguardo ai costi dei voli. Un peso corporeo più leggero può influire sui prezzi dei biglietti, creando potenzialmente effetti positivi nel settore. Questa tendenza evidenzia come le innovazioni nel campo della salute possano avere ripercussioni anche su altri settori, aprendo nuovi scenari da monitorare attentamente.

La rivoluzione dei farmaci dimagranti – di cui Ozempic e Wegovy sono i più noti – non sta influendo solo sulla qualità della vita di chi li assume: potrebbe addirittura portare una benefica ventata nel settore aereo. Proprio questo emerge dallo studio Jefferies pubblicato nella seconda settimana di gennaio e che ha fatto decisamente scalpore. Il grattacapo del carburante. 580 milioni di dollari all’anno: tanto potrebbero risparmiare in carburante le quattro principali compagnie aeree statunitensi (American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines e United Airlines) secondo l’indagine condotta dall’analista azionaria Sheila Kahyaoglu di Jefferies, che ha dichiarato al New York Times: “È logico che il peso dei passeggeri abbia un impatto sui costi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il peso dei passeggeri ha un impatto sul costo dei voli: se sono più magri, i biglietti si pagano meno”: gli effetti dell’Ozempic-mania sugli aerei

