Voglio tornare negli anni ' 90 | lo show che fa ballare tutta Italia arriva ad Agrigento tappa alla Live Arena

Uno spettacolo dedicato agli anni '90 sta per arrivare ad Agrigento, con una tappa alla Live Arena. L’evento propone una serata all’insegna della musica, dei colori e dell’energia di quegli anni, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza collettiva. La manifestazione si svolge in un contesto estivo, attirando appassionati di musica e cultura di quel periodo. La data dell’appuntamento è stata annunciata ufficialmente, con biglietti già disponibili.

Un tuffo nella musica, nei colori e nell’energia degli anni ’90 pronto a trasformare una serata estiva in un grande evento collettivo. Arriva ad Agrigento “Voglio tornare negli anni ’90”, il live show che negli ultimi anni ha conquistato piazze e festival in tutta Italia portando sul palco un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sal Da Vinci in concerto ad Agrigento: il vincitore di Sanremo tra i big dell'estate alla Live ArenaL’artista napoletano protagonista del Festival Il Mito: porterà in città lo spettacolo del tour estivo con i suoi brani più celebri, e naturalmente... Dal fenomeno Mudù al teatro: Uccio De Santis arriva ad Agrigento con il nuovo show “Scusi, per Hollywood?”Il comico pugliese porta al Palacongressi uno spettacolo tra improvvisazione, personaggi cult e ironia sulla vita quotidiana C’è un’Italia che si... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Voglio tornare negli anni '90: dj-set e spettacoli al Porto Antico di Genova; Eventi in Molise di oggi 13 aprile 2026 | Molisenews24; FESTIVAL 2026 in Italia. Le line up, le date e gli appuntamenti [Info e Biglietti]; Eventi in Molise di oggi 15 aprile 2026 | Molisenews24. Voglio tornare negli anni '90Il format anni '90 più amato d’Italia sta per tornare al Live Music Club, più spettacolare che mai. Un unico grande show: incredibile, emozionante e pieno di energia! Preparati a rivivere le emozioni ... ecodibergamo.it Voglio tornare negli anni '90Il format anni '90 più amato d’Italia sta per tornare al Live Music Club, più spettacolare che mai. Un unico grande show: incredibile, emozionante e pieno di energia! Il format anni '90 più amato ... ecodibergamo.it LIVE SHOW | FESTIVAL EDITION 2026 MERCOLEDÌ 12 AGOSTO 2026 Festival il Mito, Live Arena, Via Esa, Via Chimento, 92100 Agrigento AG Voglio Tornare Negli Anni 90 ® - Il Festival • Festival il Mito, Agrigento AG BIGLIETTI DISPONIBILI QUI facebook