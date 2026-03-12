Sal Da Vinci in concerto ad Agrigento | il vincitore di Sanremo tra i big dell' estate alla Live Arena

Il 30 luglio, Agrigento ospiterà il concerto di Sal Da Vinci alla Live Arena, situata nello Sport Village, nell’ambito del Festival Il Mito. Il cantante, vincitore di Sanremo, interpreterà alcuni dei suoi brani più noti di fronte al pubblico presente. L’evento è inserito nel cartellone della rassegna musicale che da anni anima la città durante l’estate.

L’artista napoletano protagonista del Festival Il Mito: porterà in città lo spettacolo del tour estivo con i suoi brani più celebri, e naturalmente il nuovo successo “Per sempre sì” Agrigento si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate. Il 30 luglio Sal Da Vinci sarà protagonista alla Live Arena (Sport Village) con un concerto inserito nel cartellone del Festival Il Mito, la rassegna che da anni porta in città alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. Il concerto agrigentino arriva in un momento particolarmente significativo per Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”, un successo che lo porterà anche a rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

