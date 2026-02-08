La rottura tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembra ormai definitiva. Il Milan si prepara a offrire al giocatore una possibilità a parametro zero, puntando a portarlo in rossonero senza dover pagare una cifra di trasferimento. La situazione tra l’attaccante e i bianconeri si fa sempre più tesa, mentre i rossoneri cercano di approfittare del momento.

Il destino di Dusan Vlahovic e della Juventus sembra ormai avviato verso un binario di separazione che appare inevitabile. Mentre il centravanti serbo prosegue il suo percorso di riabilitazione alla Continassa dopo il grave infortunio all’adduttore subito a novembre, le manovre di mercato per la prossima estate sono già entrate nel vivo. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e un dialogo per il rinnovo che non ha mai prodotto fumate bianche, il numero 9 bianconero si prepara a vivere i suoi ultimi mesi a Torino, con il Milan di Massimiliano Allegri in prima fila per quello che si preannuncia come il colpo a parametro zero dell’anno. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Vlahovic-Juventus, rottura totale: il Milan prepara lo scippo a parametro zero

Il Milan si prepara a tentare un'operazione a parametro zero per un giocatore in scadenza con la Juventus, puntando a rinforzare il proprio organico senza sostenere costi di acquisto.

La Juventus e Dusan Vlahovic si sono ormai divisi.

