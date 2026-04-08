Ultimissime Juve LIVE | per il rinnovo di Spalletti ci siamo slitta quello di Vlahovic

Le ultime notizie dalla Juventus segnalano che si sta lavorando al rinnovo di contratto per l’allenatore, mentre l’accordo con il giocatore è stato posticipato. La giornata è caratterizzata da aggiornamenti in tempo reale sul fronte della squadra, con attenzione alle trattative in corso e alle decisioni prese dai dirigenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le fonti confermano l’avvio di trattative per entrambe le situazioni.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 8 aprile 2026. Rinnovo Spalletti, ci siamo! Ecco data della firma e tutti i dettagli. Servirà a convincere questi due parametri zero. Ore 08.35 – Rinnovo Spalletti, ci siamo! Ecco data della firma e tutti i dettagli. Servirà a convincere questi due parametri zero Vlahovic Juve, l’infortunio fa slittare il rinnovo: ed ora il club chiede il maxi sconto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: per il rinnovo di Spalletti ci siamo, slitta quello di Vlahovic Ultimissime Juve LIVE: ufficiale il rinnovo di McKennie, si lavora a quello di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic, Kelly e Thuram incontrano i tifosi, le news sul rinnovo di Spallettidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Temi più discussi: Intoccabili Juve, sfida per Alisson, novità McTominay: le news di oggi ?; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Formazioni ufficiali Juventus-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Di Gregorio, Perin, Milik, David, Yildiz, Colombo e Messias; Juve-Hojbjerg, Milan sul ? bosniaco, Bisseck rinnova! Le news di oggi ?. Juventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C 2025/26 (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus ... juventusnews24.com Juventus-Genoa streaming gratis? Dove vederla stasera in tvDopo la sosta per i playoff dei Mondiali, la Serie A è tornata e questa sera all’Allianz Stadium c’è Juventus-Genoa. La partita andrà in scena alle ore 18 e si tratta di una gara fondamentale per i bi ... juventusnews24.com Ultimissime Juve live Le principali notizie di giornata - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le principali novità x.com