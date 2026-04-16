Il rinnovo di contratto di Vlahovic con la Juventus è stato rimandato, con il club che ha deciso di attendere la fine della stagione. Intanto, il Milan sta cercando di rafforzarsi e potrebbe intervenire sul mercato in caso di partenza di un calciatore francese, che rappresenta un elemento chiave nella trattativa. La situazione si sbloccherà in base agli sviluppi legati alle cessioni e agli acquisti imminenti.

La Juventus prende tempo per Dusan Vlahovic, il Milan ci riprova. "Non aspettatevi novità sul rinnovo prima della fine della stagione", ha assicurato l’ad bianconero Damien Comolli nei giorni scorsi. La Signora non molla il serbo, fortemente voluto dal tecnico Luciano Spalletti, ma la firma non è più imminente come sembrava prima di Pasqua. Il nuovo e recente infortunio del centravanti, fermatosi durante il riscaldamento di Juventus-Genoa (6 aprile) dopo i tre mesi e mezzo di stop per l’intervento di dicembre all’adduttore, ha rallentato il ritorno in campo e anche i discorsi per il prolungamento dell’accordo in scadenza a fine giugno. La clessidra è già stata capovolta e fra 75 giorni il numero 9 della Juventus sarà a tutti gli effetti un giocatore svincolato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vlahovic, la firma con la Juve slitta: ci riprova il Milan. La chiave è Nkunku

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