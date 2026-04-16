Vittoria Puccini ha recentemente parlato del periodo in cui ha interpretato il ruolo di Elisa di Rivombrosa, definendolo un’esperienza totalizzante. L’attrice ha espresso gratitudine per il tempo passato sul set di quella produzione, sottolineando il valore di quella fase della sua carriera. La serie televisiva ha rappresentato un momento importante per la sua crescita professionale e personale, lasciando un ricordo vivo nella sua memoria.

Vittoria Puccini deve molto a Elisa di Rivombrosa e la ricorda sempre con grande affetto. Quel periodo le ha lanciato la carriera da attrice, inoltre lì ha conosciuto Alessandro Preziosi, padre di sua figlia In questi giorniVittoria Pucciniè suParamount+conScuola di seduzionedi Carlo Verdone e presto al cinema conIllusionedi Francesca Archibugi. Un periodo florido per l’attrice ha conquistato la fama circa 20 anni fa grazie all’intramontabile ruolo da protagonista inElisa di Rivombrosa. Quella serie l’ha lanciata e le ha permesso poi di lavorare molto. Lì è cresciuta e ha trovato anche l’amore, infattiha conosciuto Alessandro Preziosi con cui poi ha avuto una figlia.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vittoria Puccini: “Il periodo di Elisa di Rivombrosa è stato totalizzante”

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