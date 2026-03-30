Il film “Scuola di seduzione”, scritto e interpretato da Carlo Verdone, sarà disponibile dal primo aprile 2026 in esclusiva su Paramount+. La pellicola affronta temi come l’amore, gli inganni e le separazioni nel mondo contemporaneo. Tra i protagonisti ci sono Lino Guanciale e Vittoria Puccini, i quali hanno rilasciato un’intervista esclusiva in cui hanno discusso dei loro ruoli e delle aspettative sul film.

Amore, inganni e separazioni nel mondo contemporaneo sono al centro di “Scuola di seduzione”, il nuovo film firmato e interpretato da Carlo Verdone, disponibile dall’1 aprile 2026 in esclusiva su Paramount+. Con questo progetto, l’autore torna al cinema dopo l’esperienza televisiva di Vita da Carlo, mettendo momentaneamente da parte la serialità. Il lungometraggio nasce dalla collaborazione con gli sceneggiatori Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, insieme allo stesso Verdone. La produzione è affidata a Luigi e Aurelio De Laurentiis, garanzia di solidità nel panorama cinematografico italiano. Il film si propone di raccontare, con tono ironico ma realistico, le fragilità delle relazioni moderne. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Scuola di seduzione”, intervista esclusiva a Lino Guanciale e Vittoria Puccini

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Scuola di seduzione, intervista esclusiva a Lino Guanciale e Vittoria Puccini

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