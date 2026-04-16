Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, ha annunciato di lavorare come cameriera e ha chiesto di essere chiamata Vitto. Il padre ha recentemente rivendicato il diritto al trono d’Italia, mentre la giovane ha deciso di intraprendere una strada diversa, lontana dai riflettori della nobiltà e della monarchia. La questione riguarda una parte della famiglia che mantiene un legame storico con le tradizioni monarchiche italiane.

Vittoria di Savoia, ventiduenne figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, si racconta come una giovane donna lontana dai protocolli reali, preferendo farsi chiamare semplicemente "Vitto". Nonostante sia la prima in linea di successione al trono d'Italia (in senso dinastico), la sua quotidianità a Londra è fatta di studio e indipendenza. Dopo aver abbandonato gli studi in politica all'insaputa dei genitori, ha scelto di mantenersi lavorando come cameriera in un pub e in una galleria d'arte, rivendicando con orgoglio la possibilità di pagarsi da sola i corsi di recitazione e di costruire il proprio percorso senza pesare sul cognome che porta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto: "Faccio la cameriera, chiamatemi Vitto"

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