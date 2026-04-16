Prima la cameriera al pub e poi… Vittoria di Savoia cosa fa oggi la figlia di Emanuele Filiberto

La figlia di Emanuele Filiberto, nota come Vittoria di Savoia, ha vissuto un percorso che ha attirato l'attenzione dei media. Recentemente, è tornata al centro dell’attenzione per aver svolto un lavoro come cameriera in un pub. La sua decisione ha fatto discutere, portando alla ribalta la questione di come si muove oggi, tra pubblico e privato, una persona appartenente a una famiglia storica.

Crescere con un cognome che porta con sé un pezzo di storia significa imparare fin da subito a convivere con aspettative e curiosità. È il caso di Vittoria di Savoia, primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia e dell’attrice Clotilde Courau. Una giovane donna che, a 22 anni, ha deciso di raccontarsi per la prima volta in un’intervista a un quotidiano italiano, mettendo in fila ricordi, scelte e ambizioni che delineano un percorso tutt’altro che scontato. Il suo nome è inevitabilmente legato alla storia della monarchia italiana, quella che si è interrotta con il Referendum istituzionale del 1946, ma il presente di Vittoria sembra muoversi in tutt’altra direzione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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