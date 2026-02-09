Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanico

Sabato l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa apre le sue porte a chi vuole scoprire le sue collezioni vegetali. Come sempre, una guida accompagna i visitatori tra piante rare e specie che cambiano con le stagioni. L’obiettivo è far conoscere un patrimonio botanico che si rinnova e sorprende ogni mese.

Come ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni.Ecco i prossimi appuntamenti invernali che si terranno alle ore.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

