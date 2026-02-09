Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanico

Sabato l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa apre le sue porte a chi vuole scoprire le sue collezioni vegetali. Come sempre, una guida accompagna i visitatori tra piante rare e specie che cambiano con le stagioni. L’obiettivo è far conoscere un patrimonio botanico che si rinnova e sorprende ogni mese.

Come ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni.Ecco i prossimi appuntamenti invernali che si terranno alle ore.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Sabato botanico Quiete d’inverno: visita guidata all’Orto Botanico di Catania Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Leiden Netherlands Travel Guide: 17 BEST Things To Do In Leiden Ultime notizie su Sabato botanico Argomenti discussi: Visita all’Orto botanico di Padova – 3 luglio; Darwin Day 2026 a UniFi, tra migrazioni umane e esplorazioni scientifiche; Villa Carlotta apre il giardino in anticipo; Cosa fare a Catania nel weekend 7–8 febbraio 2026. Sabato botanico all’ombra dei bambùSabato botanico: una giornata alla scoperta dei tesori dell’Orto e Museo all’ombra della Torre. Torna l’appuntamento questa settimana, come ogni terzo sabato del mese, all’Orto e Museo Botanico ... lanazione.it Riapre l'Orto botanico! Sabato 7 febbraio l’Orto botanico di Padova torna ad accogliere le visitatrici e i visitatori dopo la pausa invernale. L'orto è aperto dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 17 (ultimo ingresso alle ore 16.15). Le v facebook Torna il Sabato Botanico. Ecco il primo appuntamento invernale: 17 gennaio 2026 ore 15. Info e prenotazioni: ortomuseobot.sma.unipi.it/2026/01/sabato… @Unipisa @Orto_unipi @Dip_Bio_Unipi @PisaTurismo @TerrediPisa @iltirreno @PisaToday @PisaN x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.