Visita a palazzo Guiccioli | Byron & Garibaldi due romantici i cerca d' amore

Durante una visita a palazzo Guiccioli, si è ricostruito il legame tra il poeta britannico e l'eroe dei due mondi. Byron, che trovò a Venezia il suo destino, trascorse a Ravenna un periodo cruciale della sua vita, seguendo l’amata Teresa Guiccioli e scrivendo molte delle sue poesie. La presenza di entrambi i personaggi in questa residenza evidenzia un legame tra due epoche e due uomini uniti dalla passione per l’amore.

Due uomini, due epoche, un’unica passione: l’amore. George Gordon Byron trovò a Venezia il suo destino, ma fu a Ravenna che visse uno dei capitoli più intensi della sua vita, seguendo l’amata Teresa Guiccioli e componendo gran parte delle sue opere nella città bizantina. Anche Giuseppe Garibaldi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Visita guidata "Palazzo della Tagione & Torre degli Anziani"Una visita guidata nella Padova Medievale: “Palazzo della Ragione & Torre degli Anziani”Appuntamento sabato 21 febbraio ore 11-12. Palermo cerca investitori per due immobili storici, il Palazzo delle Finanze e il Palazzo della Zecca al Mipim di CannesL'Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito del programma Invest in Italy, coordina il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Re Carlo e Camilla a Ravenna, l'itinerario della regina e la visita al Museo Byron di Palazzo GuiccioliLe storiche stanze di Palazzo Guiccioli, sede del Museo Byron a Ravenna, sono pronte per l'arrivo della regina Camilla, tappa prevista per domani giovedì 9 aprile all'interno della visita in Italia di ... corrieredibologna.corriere.it La regina Camilla a palazzo Guiccioli, re Carlo nella Basilica di San VitaleLa regina Camilla a palazzo Guiccioli, re Carlo nella Basilica di San Vitale Alcuni momenti della visita di re Carlo e della regina Camilla a Ravenna ... ilrestodelcarlino.it