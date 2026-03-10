Palermo cerca investitori per due immobili storici il Palazzo delle Finanze e il Palazzo della Zecca al Mipim di Cannes

Palermo presenta al Mipim di Cannes, in programma dal 10 al 13 marzo 2026, il Palazzo delle Finanze e il Palazzo della Zecca, due immobili storici della città. Il Comune di Palermo e l'Agenzia del Demanio partecipano alla più grande fiera mondiale del real estate con l’obiettivo di attrarre investitori per questi edifici. La presenza istituzionale è rafforzata e si punta a promuovere le potenzialità degli immobili.

L'Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito del programma Invest in Italy, coordina il Padiglione italiano, riunendo le opportunità di Regioni, Comuni, Agenzie pubbliche, associazioni di categoria e operatori del real estate in un tessuto unitario del Sistema-Paese rivolto agli investitori internazionali. In questo contesto la città di Palermo è stata selezionata attraverso un lavoro di scouting promosso da Ice Ita-Italian Trade Agency, con il supporto della società Ppan per il networking, per gli immobili Palazzo della Zecca e Palazzo delle Finanze che fanno parte del...