Visita guidata Palazzo della Tagione & Torre degli Anziani

Sabato 21 febbraio, alle 11, si svolge una visita guidata nel centro storico di Padova, portando i partecipanti a scoprire il Palazzo della Ragione e la Torre degli Anziani. La visita nasce dall’interesse di far conoscere i luoghi simbolo della città medievale, spesso poco frequentati dai turisti. Durante l’evento, i visitatori avranno l’opportunità di osservare da vicino gli affreschi e le strutture architettoniche che risalgono a diversi secoli fa.

Una visita guidata nella Padova Medievale: "Palazzo della Ragione & Torre degli Anziani"Appuntamento sabato 21 febbraio ore 11-12.30.DettagliLa visita guidata partirà alle ore 11 con il Palazzo della Ragione e finirà alle ore 12.30 davanti all' ingresso della Torre degli Anziani. Quest'ultima.