Violenza in strada a Ravenna | madre aggredita dal figlio la donna salvata dalla Polizia

Mercoledì mattina a Ravenna, la Polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione per una lite violenta in strada. Durante l’intervento, una madre è stata aggredita dal proprio figlio, ma è stata prontamente salvata dall’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia una situazione di tensione familiare sfociata in violenza, sottolineando l’importanza dell’intervento tempestivo delle forze di sicurezza in casi di emergenza.

Mercoledì mattina la Polizia è intervenuta dopo una segnalazione al 112 per una lite violenta in strada. Sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo di 24 anni in evidente stato di agitazione che stava aggredendo la madre mentre lei lo accompagnava al servizio psichiatrico di diagnosi e cura.

