Violenze alla compagna Condanna a quattro anni per un sessantenne
Un uomo di 60 anni è stato condannato a quattro anni di carcere per aver tentato di violentare la sua compagna. L’episodio è finito quando la donna, resistendo, è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. La vicenda è avvenuta in un appartamento, e ora il giudice ha deciso di punire il comportamento violento dell’uomo.
Avrebbe tentato di violentarla, strappandole di dosso i vestiti: un gesto impedito grazie alla reazione della compagna, che riuscì a fuggire chiedendo poi aiuto. Il fatto, avvenuto nell’agosto del 2025, è solo la punta dell’iceberg di una vicenda ben più ampia, fatta anche di maltrattamenti e lesioni aggravate, realizzate dall’uomo anche nonostante un provvedimento di divieto di avvicinamento emesso dal gip. per questi reati, un uomo di 61 anni, nato in Marocco e residente a Sarzana, è stato condannato a una pena di quattro anni di reclusione nel procedimento con rito abbreviato che si è tenuto ieri davanti al giudice per le indagini preliminari, Marinella Acerbi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Roma, sette anni di violenze e minacce alla compagna e alle figlie minori: incubo finito, 42enne in manette
Botte e minacce di morte alla compagna: l'uomo sconterà in carcere quattro anni di reclusione
Un uomo di Sonnino è stato condannato a quattro anni di carcere per aver aggredito e minacciato di morte la propria compagna.
