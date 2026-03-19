In memoria di Valentina un presidio davanti a casa la Questura | Al primo cenno di violenza | denunciate

A Bergamo, davanti alla casa di Valentina Sarto si è svolto un presidio in sua memoria. La Questura ha ribadito che, in presenza di qualsiasi segno di violenza, verranno immediatamente avviate denunce. Valentina Sarto rappresenta il decimo caso di femminicidio in Italia dall’inizio dell’anno. La tragedia ha portato all’attenzione pubblica questa drammatica serie di eventi.

Bergamo. Il femminicidio di Valentina Sarto è il 10° caso in Italia dall’inizio dell’anno. Nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo, Valentina Sarto, 41 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Dongellini nella loro abitazione di via Pescaria 26A, dove la coppia viveva da circa due anni. I due si erano sposati nel maggio 2025. Per rendere memoria a Valentina e dando voce a tutte le donne che ogni giorno subiscono violenze di ogni tipo, alle 18 di giovedì 19 marzo, il Centro Tutte le Età del quartiere di San Colombano ha organizzato una manifestazione proprio davanti alla casa dove si è consumata la tragedia. La donna è stata trovata senza vita nella camera da letto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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