Violento impatto fra auto e camion due persone ferite | chiusa la statale

Un violento scontro fra due veicoli è avvenuto questa mattina. Due le persone ferite e pesanti ripercussioni sul traffico. Tutto è accaduto sulla via Emilia (strada statale 9), dove è stato chiuso il tratto al km 72,200 a Castel Bolognese, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente tra un camion e un’automobile. A seguito dell'impatto sarebbero quindi due le persone rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, con deviazioni in loco, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Nella notte di Capodanno a Marina di Carrara, alle 5:30, si è verificato un incidente tra un’ambulanza e un’auto all’incrocio tra viale Colombo e viale Galilei.

Questa mattina presto, sulla Statale 238 a Fondo, un incidente violento ha coinvolto un’auto e un camion.

Paesi Bassi: treno si schianta contro camion a un passaggio a livello

Violento scontro tra un'auto e una moto in territorio di Guagnano: in rianimazione il motociclista; Paura sulla Gallico-Gambarie, violento impatto tra due auto: tre persone in ospedale; Violento impatto fra due auto sulla tangenziale; Incidente frontale fra due auto: feriti in ospedale e rallentamenti per l'olio sull'asfalto.

Violento impatto fra due auto sulla tangenziale di BariUn'auto accartocciata sull'asfalto, l'altra a centinaia di metri di distanza. Questa la scena che si sono trovati davanti i carabinieri quando sono intervenuti. Il violento impatto fra le due vetture, ... rainews.it

Incidente frontale fra due auto: feriti in ospedale e rallentamenti per l'olio sull'asfaltoMANZANO (UDINE) - Incidente frontale fra auto a Manzano il 10 febbraio. Si registrano alcuni feriti portati in ospedale. I soccorsi L'incidente è avvenuto nel ... ilgazzettino.it

L'impatto è stato violento: la lavoratrice, ferita e sotto shock, è stata soccorsa dai colleghi e trasportata immediatamente in ospedale per le lesioni riportate - facebook.com facebook