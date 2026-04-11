Durante un incontro tenutosi venerdì sera a Varese, il direttore generale del Censis ha presentato un bilancio sull’evoluzione della situazione strutturale dell’Italia, evidenziando come il Paese si trovi di fronte a una crisi demografica e a nuovi equilibri a livello mondiale. La discussione ha approfondito le sfide legate ai cambiamenti sociali ed economici che interessano il territorio nazionale.

Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis, ha tracciato un bilancio netto sull’evoluzione strutturale dell’Italia durante un incontro tenutosi venerdì sera a Varese. Davanti a una platea composta da imprenditori, tra cui Rosario Rasizza, presidente di Openjobmetis, e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, l’esperto ha analizzato come le dinamiche demografiche e i mutamenti geopolitici stiano ridefinendo le basi stesse della società e dell’economia nazionale. Geopolitica e il nuovo assetto dei pesi globali. Il quadro internazionale non è più quello della globalizzazione intesa come opportunità uniforme per tutti i paesi. Secondo le rilevazioni del Censis, la percezione del rischio di conflitti armati tra le grandi potenze coinvolge ben quattro cittadini italiani su dieci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Censis: l’Italia tra crisi demografica e nuovi equilibri mondiali

Imma Tataranni 5, torna su Rai1 la pm di Matera tra crisi private e nuovi equilibriDa domenica 8 marzo su Rai1 la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore: quattro nuove puntate tra indagini, separazioni e un nuovo...

Forza Italia, pranzo decisivo tra Marina Berlusconi e Tajani: nuovi equilibri nel partitoÈ il giorno dell’atteso incontro tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani, previsto all’ora di pranzo.

Temi più discussi: Referendum e giustizia: è stata la vittoria dei conservatori; Rapporto Censis: Il sesso tra schermi e pregiudizi; La demografia italiana è una bomba pronta a esplodere: Valerii del Censis ospite di #ilsognocheVa a Varese; Università di Pisa tra i principali atenei internazionali per capacità di attrazione e comunicazione.

Gli italiani nella fotografia Censis: il piacere dal porno in coppia al sesso via social. Il boom dei rapporti a treI dati del Rapporto 'Il piacere degli italiani. Come cambiano i costumi sessuali', realizzato su un campione rappresentativo di 1.000 italiani tra i 18 e i 60 anni ... ilcorrieredelgiorno.it

Dal porno in coppia al sesso via social, il piacere e gli italiani nella fotografia Censis(Adnkronos) - Dal porno guardato in coppia ai partner sessuali cercati sui social fino a foto e video ripresi durante i rapporti. E' l'Italia sotto le lenzuola fotografata nell'ultimo Rapporto Censis ... msn.com

L’ultimo rapporto del Censis sugli italiani e il piacere, rivela un’inaspettata “tenuta” della sessualità all’interno delle coppie stabili e una dilagante diffidenza verso i partner occasionali. Sempre meno persone sono disposte a impegnarsi in una relazione. E per - facebook.com facebook

Il Rapporto sul piacere degli Italiani, eleborato dal Censis, mostra come sono cambiate le abitudini sessuali nell'arco di 25 anni. Ecco tutto quello che è emerso e perché - nonostante «la deriva patologica globale» - restiamo un popolo in grado di amare, gode x.com