L’Italia si conferma il paese più anziano d’Europa, secondo i dati più recenti diffusi dall’Istat. La crisi demografica si manifesta con un calo delle nascite e un aumento dell’età media della popolazione, elementi che rendono questa tendenza una realtà consolidata nel paese. I numeri evidenziano come la popolazione in età avanzata rappresenti ormai una quota significativa, mentre quella giovane si riduce progressivamente.

La crisi demografica italiana non è più soltanto un tema da dibattito accademico o politico, ma una realtà strutturale che emerge con chiarezza dai dati più recenti diffusi dall’Istat. Il report pubblicato a fine marzo, aggiornato al 2025, restituisce l’immagine di un Paese sempre più anziano, caratterizzato da un calo persistente delle nascite, un aumento della longevità e un equilibrio demografico mantenuto quasi esclusivamente grazie ai flussi migratori. In Italia sono più gli over 65 che i giovani. Al 1° gennaio 2026, secondo le statistiche, in Italia over 65 sono 14,8 milioni, pari al 25,1% della popolazione, mentre i giovani fino a 14 anni rappresentano solo l’11,6%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crisi demografica, l’Italia è il Paese più anziano in Europa: i dati aggiornati

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L’Italia è in difficoltà: il Paese è segnato da una crisi demografica strutturale e da un mercato del lavoro che rallenta e resta fragile”. Lo sottolinea Maria Grazia Gabrielli, segretaria confederale della Cgil, commentando i dati recenti diffusi da Istat e Inps su dem facebook