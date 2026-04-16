A Verona, durante l’edizione di Vinitaly, il traffico è stato gestito senza intoppi e si registra un calo del 40% delle soste irregolari in città. La gestione della viabilità ha permesso di affrontare con successo le sfide legate a uno degli eventi più importanti nel settore vinicolo internazionale, contribuendo a una mobilità cittadina più ordinata rispetto al passato.

La gestione della viabilità a Verona ha superato la prova più impegnativa legata al grande appuntamento vinicolo internazionale, con un bilancio che vede la mobilità cittadina protagonista di una svolta logistica decisiva. Nelle ultime quattro giornate di Vinitaly, l’organizzazione coordinata tra forze dell’ordine e servizi pubblici ha permesso di contenere le criticità stradali, garantendo il flusso dei visitatori verso il polo fieristico senza paralizzare i quartieri residenziali. Il cuore pulsante del monitoraggio è stato la centrale operativa di Lungadige Galtarossa, dove il comandante Altamura ha coordinato le attività insieme all’assessore Ferrari, al dirigente Fasoli e ai rappresentanti di Atv.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinitaly: traffico sotto controllo, -40% di soste irregolari a Verona

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