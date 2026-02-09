Nei quartieri di città, gli ausiliari del traffico staccano circa 10.000 multe ogni tre mesi. La maggior parte riguarda auto in sosta senza biglietto, e il Comune paga appena 7 euro per ogni verbale. Una cifra che fa discutere, considerando i numeri e le sanzioni irregolari.

Sono 10mila multe a trimestre quelle che gli ausiliari del traffico lasciano sulle auto in sosta nelle strade e nelle piazze cittadine fuori regola per il biglietto non pagato. Il dato emerge da una determinazione del Comune, la numero 105 del 28 gennaio dell’anno in corso, relativa all’attività svolta dai ’vigilini’ nel quarto trimestre dello scorso anno. Un servizio che viene gestito da Consiag Servizi Comuni srl, come da accordo stipulato nel gennaio 2004 tra il Comune di Prato e l’allora Asm per l’affidamento di alcuni servizi, fra i quali quello relativo alla gestione dei parcheggi e infrastrutture per la mobilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Vigilini" e soste irregolari. Diecimila multe a trimestre. E il Comune paga 7 euro a verbale

