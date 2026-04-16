Vinitaly | il successo delle Marche tra nuovi rosati e bio vincente

Alla 58ª edizione di Vinitaly a Verona, la partecipazione delle Marche si è conclusa con risultati positivi. La regione ha presentato nuovi rosati e vini biologici, attirando l’attenzione degli operatori del settore. I produttori marchigiani hanno rafforzato la presenza sul mercato internazionale, dimostrando capacità di adattarsi alle dinamiche del mercato globale. La manifestazione ha confermato la crescita e la vitalità del settore vinicolo regionale.

Il bilancio della partecipazione marchigiana alla 58ª edizione di Vinitaly a Verona si chiude con esiti positivi, confermando la capacità del settore vitivinicolo regionale di posizionarsi strategicamente su un palcoscenico internazionale nonostante le complessità del mercato globale. La delegazione delle Marche, composta da 106 imprese del comparto, ha trovato nel salone veronese un punto di incontro fondamentale tra la produzione locale e una platea diversificata di buyer, professionisti del settore e appassionati. L’impatto della regione è stato visibile attraverso una presenza capillare: oltre 50 aziende hanno presidiato uno spazio che superava i 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: il successo delle Marche tra nuovi rosati e bio vincente Notizie correlate Vinitaly: le Marche volano con 175 milioni di vino e bio in crescitaLa viticoltura marchigiana occupa una posizione centrale alla 58ª edizione di Vinitaly, inaugurata oggi a Verona. Vinitaly, Giorgia Meloni visita lo stand delle MarcheE’ stata una giornata ricca di sorprese quella di ieri, 14 aprile, per il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che allo stand... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vinitaly 2026, vini campani ‘a gonfie vele’: grande successo della Regione Campania; Successo della degustazione dei vini Elba Doc al Vinitaly; Torrecuso (BN). 'Riflesso’, Falanghina del Sannio DOC premiata al Vinitaly: successo della cantina Cav. Mennato Falluto; Vinitaly, un successo da record: ma il settore è in crisi d’identità. Vinitaly, un successo da record: ma il settore è in crisi d’identitàA guardare i dati è stato l’ennesimo successo del Vinitaly: oltre 400 aziende, mille buyer stranieri da 130 paesi, centinaia di eventi, 90mila presenze di cui il 26% da 135 paesi ... ilmattino.it Vinitaly, il Comune canta vittoria: Traffico e viabilità sotto controllo. E l’anno prossimo ci sarà la filoviaChiude il Vinitaly, per l'amministrazione comunale di Verona la gestione del traffico e della viabilità è ampiamente positiva. veronaoggi.it Liquori, Amaro Rupes presente al Vinitaly facebook L'abbinamento vino-salumi e i nuovi trend di consumo: Vinitaly 2026 visto da operatori ed esperti parmigiani - VIdeointerviste x.com